７日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、石破茂首相の後任を選ぶ自民党総裁選で高市早苗前経済安全保障担当相が第２９代総裁に選出され、党内の役員人事が進められていることを報じた。コメンテーターとして出演のタレント・鈴木紗理奈は、高市新総裁について「期待します。まず、コメントがわかりやすいし、党内のゴタゴタのこととかあまり言ったことないし、国民が今苦しいから経済どうす