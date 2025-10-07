◆みやざきフェニックス・リーグ阪神８―８中日（７日・サンマリン）阪神は中日と引き分けた。先発・伊藤将は３回４安打２失点。５回からリリーフ登板した伊原は３回１安打無失点と好投した。ドラフト１位左腕について問われた藤川監督は「また帰って映像見てになる。好調不調というのはもちろんあるんだけど、ちゃんとプレーできる選手を探しているので、それだけです」と語るにとどめた。