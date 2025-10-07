7日、中部電力は廃炉作業中の浜岡原発1号機について、原子炉の解体を開始したと発表しました。商業用の原子炉解体の着手は国内2例目です。2009年に運転を終えた浜岡原発1･2号機は、廃炉に向けて解体が進められていて、原子炉の解体は、2024年12月に原子力規制委員会が認可しました。2号機の原子炉解体は、2025年3月から始まっていましたが、中部電力は7日、1号機も原子炉解体を開始したと発表しました。7日に取り外された原子炉圧