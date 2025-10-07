欧州株 軟調に推移、米株先物・時間外取引につれ安 東京時間17:53現在 英ＦＴＳＥ100 9484.68（+5.54+0.06%） 独ＤＡＸ24342.17（-36.12-0.15%） 仏ＣＡＣ40 7957.32（-14.46-0.18%） スイスＳＭＩ 12526.10（-25.26-0.20%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:53現在 ダウ平均先物DEC 25月限46847.00（-111.00-0.24%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限677