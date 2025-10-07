お酒好きさんにたまらないアフタヌーンティーを、大阪で見つけました。それが、「ホテル阪神大阪」（大阪府大阪市福島区）の7階にあるバー「カバレロ」で販売中の「ナイトアフタヌーンティー 〜10種の酒に酔いしれる夜〜」。2025年11月29日までの期間限定で、サントリーのお酒を贅沢に使った、こだわりのスイーツとセイボリーをゆったりとしたひと時を過ごせる隠れ家的バーで堪能できます。スイーツの新たな魅力に出会える...！「