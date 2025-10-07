三菱UFJフィナンシャル・グループが、国立競技場に企業名や商品名などを愛称として付けることができる権利「ネーミングライツ」を取得する方向で調整していることが分かりました。ネーミングライツの契約としては国内最大規模になる見通しだということです。愛称は企業名を入れたものなどで複数の候補があり、月内にも正式な決定をする予定で、国立競技場側とのパートナーシップとあわせて、来年1月から導入される方針です。