ノーベル生理学・医学賞に坂口志文特任教授（74）が選ばれたことを受け、応用研究を進めるアメリカ現地法人の代表が、来年にも人への臨床試験を始めたいと明らかにしました。【映像】マイケル・マッカラーCEOの発言「坂口先生の功績が高く評価された意義は大きい。ノーベル賞で（特定の体内異物を受け入れる）免疫寛容におけるT細胞の重要性が認知され、新たな段階に進むでしょう」「細胞療法です。耐性を回復させるため、その人