滋賀県で行われている国民スポーツ大会で、高校生が表彰台の頂点に立ちました。ボートを漕いで速さを競うローイング 少年女子で、本荘高校の小松煌選手が見事優勝しました。7日行われたローイング少年女子決勝。1000メートルの距離を2本のオールを持って漕ぐ種目、シングルスカルで本荘高校3年の小松煌選手が躍動します。画面奥の小松選手は身長174センチの恵まれた体格で、19歳以下の日本代