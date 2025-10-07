韓国芸能界きっての“コスメオタク”として知られる少女時代のテヨンが、自身のポーチの中身を公開し、コスメ業界を揺るがせている。一部の製品はオンラインで品切れとなり、廃盤予定だった製品に関してはメーカーが「販売継続」を約束する事態となった。【関連】少女時代の“専属スタイリスト”が悪用した韓国スタイリスト業界の慣例テヨンは10月4日、自身の公式YouTubeチャンネルに「秋のミュートトーンになりたいクールトーン・