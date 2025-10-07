（台北中央社）台湾のインフルエンサーがライブ配信時に「総統の首を斬る」と発言したことに関し、頼清徳（らいせいとく）総統は7日、「台湾に今必要なのは思いやりと団結であり、憎しみをあおる言論、ひいては暴力による問題解決の訴えではない」とし、「国家にメリットはない」と述べた。北部・新竹市の国家宇宙センター（国家太空中心、TASA）で行われた式典に出席した際に記者団の取材に応じた。実業家でインフルエンサーの館