高松市に住む17歳の双子アーティストの作品展が、商業施設「丸亀町グリーン」で開かれています。 【写真を見る】「右が兄左が弟」異なるタッチがあわさった唯一無二の世界双子アーティストの個展に新作を含む約50点【香川】 2人が描く動物たちの絵は、大反響です。動物たちが一斉に空を見上げています。右が兄、左が弟、異なるタッチがあわさった唯一無二の世界です。双子アーティスト2回目の個展に