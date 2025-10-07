サードウェーブはゲーミングPCブランド「GALLERIA（ガレリア）」の新戦略および新製品ラインナップを都内で発表した。 （関連：【画像】特徴も異なる個性豊かな4シリーズが一挙投入された） 20年以上の歴史を持つ同ブランドが掲げた新たなタグライン「THE OTHER REAL 踏み出せ、その場所へ」のもと、ゲーミングの枠を超えてクリエイティブ領域まで拡大する4シリーズ体制への刷新と、パ&