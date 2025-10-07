「任天堂で遊ぼう」――誰かにこう誘われたとき、人は何のゲーム機を想像するでしょうか。ファミコン、64、ゲームキューブ、Wii、Switch……頭に浮かぶ機種は世代によってさまざまでしょう。しかしXユーザーの「kako」さんの実家で出てきたのは、そのいずれにも当てはまらないゲームでした。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】このほどkakoさんがXに「母と姉が『任天堂で遊ぼう！』って言うから、Switchが来る