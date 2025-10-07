日銀が７日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５０円６２～６４銭と前営業日比６１銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７５円８７～９１銭と同９２銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６７６～７７ドルと同０．００１４ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS