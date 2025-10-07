ｎｏｔｅは７日の取引終了後、２５年１１月期第３四半期累計（２４年１２月～２５年８月）の連結決算の発表にあわせて、２５年１１月期の連結業績予想を上方修正した。売上高予想をこれまでの４０億１０００万円から４１億２５００万円（前期比２４．５％増）、営業利益予想を６０００万円から２億円（同３．８倍）、最終利益予想を１億１０００万円から３億３０００万円（同３．３倍）に引き上げた。主力のｎｏｔｅ事業で