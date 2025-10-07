ビックカメラは10月6〜19日の期間、「秋」をテーマに最新・最旬商品を取り揃えたイベントを、ビックカメラ池袋本店（東京都豊島区）店頭の特設会場にて開催する（10月11日のみ別イベントを開催）。●クラファン「ビック FIRE2025」のエントリー中の商品も初展示同イベントでは、ビックカメラ池袋本店の販売員が厳選した、秋の「遊び」「備え」「食」をテーマとした商品を用意している。あわせて、クラウドファンディングサー