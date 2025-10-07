英経済紙『フィナンシャル・タイムズ』の公式サイトはこのほど、中国でハイテクでかつ低コストの電動大型トラック生産が大きく発展する中、中国最大のEVトラックメーカーである三一グループが海外市場に照準を合わせ、世界の自動車産業で新たな挑戦をしていると報じました。推計によれば、2030年までに同グループの売上高の約半分が海外市場からの収益となり、今年の約10％から大幅に拡大する見込みだということです。三一グループ