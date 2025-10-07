7日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝150円79銭前後と、午後5時時点に比べ17銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝175円91銭前後と4銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース