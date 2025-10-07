多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの韓国デビュー10周年を記念したドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』が、24日に公開される。それに先立って、シーンカットと入場者プレゼント第1弾が公開された。【写真】スペシャル使用！撮りおろしのTWICE入場者プレゼントTWICEは2015年10月20日の韓国デビュー以来、常にトップの存在。多彩な音楽性と圧巻のパフォーマンスで世界中のファンをつなぎ、数々の金字塔を打ち立ててきた