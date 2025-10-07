バレーボール男子日本代表の石川祐希が所属するペルージャは7日と8日、東京都・有明アリーナで国際親善試合を行い髙橋藍を擁する昨季SVリーグ覇者のサントリーと対戦する。ペルージャは今年5月に欧州チャンピオンズリーグ（CL）で初優勝を収めたイタリア・セリエAの名門チーム。欧州王者と日本王者、そして日本バレーボール界の2大エースが直接対