日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月7日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5万341枚だった。 ◯2025年10月限（特別清算日：10月10日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 50341( 26391) ソシエテジェネラル証券 23052( 19302) JPモルガン証券 16150(4400