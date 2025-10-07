日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月7日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万9710枚だった。 ◯2025年12月限（特別清算日：12月12日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 29710( 27970) ABNクリアリン証券 27957( 27252) JPモルガン証券8309(6989) バ&#