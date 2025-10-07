◇練習試合巨人5ー0ヤマハ（7日、東京ドーム）試合前練習に姿を見せなかった巨人のリチャード選手。試合後、阿部慎之助監督は右股関節の痛みを訴えて治療していたことを明かしました。「なんか足が痛かったみたい、寝起きで」と話した阿部監督。大事にはいたっていないかという質問には「大丈夫だと思うよ」と答えました。そのリチャード選手は試合後、自分の足でしっかり歩いて、報道陣の前に姿を見せると、問題ないと破顔一笑