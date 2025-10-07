「くすの木パーキング」の地下2階で水没し、乾いて白くなった泥に覆われた車＝9月、三重県四日市市国土交通省は7日、三重県四日市市の地下駐車場の冠水を受け、同様に国などが管理している全国13カ所の「直轄地下駐車場」を調べた結果、松山市と高知市の2カ所で四日市市と同じ止水板の故障を確認したと発表した。当面は大雨時に土のうを設置するなどの対応を取り、本年度中に修繕を終える予定という。国交省によると、松山市の