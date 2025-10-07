イオンが直営農場で生産し、販売を始めた新米＝7日午後、東京都江東区流通大手イオンは7日、直営農場で生産した新米の販売を首都圏の47店舗で始めた。これまで埼玉県内の数店舗での展開だったが、作付面積を増やして販売網を拡大。コメ価格の高騰が続く中、流通コストの削減により「他の銘柄米の新米と比べ1〜2割安く提供する」とアピールする。展開するのは「コシヒカリ」や「あきたこまち」、猛暑に強く生産が増えている「に