定例記者会見で、8月の大雨時の行動を謝罪する盛岡市の内舘茂市長＝7日午前、盛岡市役所盛岡市が大雨により災害対策本部を設置した8月20日夜、内舘茂市長（59）が登庁せず、連絡が約10時間取れなかったことが7日、分かった。市長は同日の定例記者会見で、飲酒をして帰宅後、体調が優れず風邪薬を飲んで寝ていたと明らかにし「非常時に連絡が取れない状況を招き、市民に不安を抱かせてしまった。心からおわびする」と謝罪した。