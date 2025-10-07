V.LEAGUE MEN EASTの千葉ドットは6日（月）、佐々木亜蘭（22）と2025-26シーズンの契約合意に至ったと発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 北海道出身の佐々木はとわの森三愛高校を卒業後、2022年に東海大学札幌校舎へ入学した。右利きのオポジットで身長187センチながら最高到達点は345センチにも及ぶ。千葉では背番号30番を着用。 佐々木はクラブを通してコメントしている。 「夢だったVリーグでプレ