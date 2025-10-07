NLDS第2戦米大リーグ・カブスの鈴木誠也外野手は6日（日本時間7日）、敵地でブルワーズとのナ・リーグ地区シリーズ（NLDS）第2戦に「4番・右翼」で先発出場した。初回にいきなり3ランを放つと、米記者は目撃していた“予兆”に言及している。0-0の初回1死一、二塁で打席に立った鈴木。ブルワーズ先発アシュビーの3球目をフルスイングで捉えた。打球は左中間席へ飛び込む飛距離440フィート（約134メートル）、打球速度111.7マイ