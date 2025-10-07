楽天は7日、鈴木翔天投手が同日福島県内の病院で内視鏡胸椎黄色靭帯骨化切除術を行なったと発表した。なお、試合復帰まで4〜5か月を要する見込みだ。鈴木は今季46試合に登板して、2勝4敗19ホールド5セーブ、防御率2.36の成績を残し、10月2日に一軍登録を抹消されていた。