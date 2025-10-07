80年代後半から90年代に懸けてのバンドブームを検印したロックバンド、PERSONZ（パーソンズ）の文化祭「PERSONZ EXHIBITION Ver.2〜東京タワーであいましょう〜」が11日から26日まで、東京・芝公園の東京タワーギャラリーで開催される。午前11時から午後7時まで。入場無料。デビューから最新までのライブ映像を上映する「PERSONZシネマ」をはじめ、9月12日の東京国際フォーラム公演などの映像を特別編集した「エアプレイサテライト