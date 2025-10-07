【モデルプレス＝2025/10/07】モデルのせいらが6日、自身のInstagramを更新。私服姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】せいら「スタイルレベチ」美脚ショット◆せいら、圧巻美脚披露せいらはブランド名を記載し、コーディネートの詳細を紹介。黒のニット帽にサングラス、プリントトップスにミニ丈ボトムスを合わせたストリートスタイルを披露した。白のソックスに黒のロングブーツを合わせ、美しい脚をのぞかせたスタイリングを