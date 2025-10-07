【モデルプレス＝2025/10/07】フリーアナウンサーの岡副麻希が10月6日、自身のInstagramを更新。中秋の名月に手作りした料理を公開した。【写真】岡副麻希、彩り豊かな豪華秋メニュー◆岡副麻希「中秋の名月」の食卓公開岡副は「中秋の名月ということでお麩お団子に見立ててお味噌汁にいれてみました 御殿場はもうすっかり秋の空気 食卓にはなるべく秋を感じられるものを」とさつまいも入りのご飯に味噌汁と唐揚げやきんぴらごぼう