【新華社ウルムチ10月7日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州新源県の那拉提（ナラティ）草原では、草原と雪山、移動式住居「ゲル」、牛や羊が活気と静寂に満ちた鮮やかな秋景色を形づくっている。（記者/丁磊）