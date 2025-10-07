東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの両パークで、“ディズニー・クリスマス2025”のホットアップルジンジャードリンクが登場！2025年11月1日から12月25日までの期間限定で販売される、毎年人気のホットドリンク。寒い季節のパーク散策のお供にぴったりの、心も体も温まる一杯です。 東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2025”ホットアップルジンジャードリンク  価格：700円販売期間：2025年11