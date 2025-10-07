甲浦小学校を訪れたファジアーノ岡山の田上大地選手 サッカーJ1ファジアーノ岡山の選手が7日、岡山市の小学校を訪れ、子どもたちと笑顔で触れ合いました。 岡山市南区の甲浦小学校を訪れたのは、ファジアーノ岡山のディフェンスリーダー、田上大地選手です。 ファジアーノは「子どもたちに夢を！」のクラブ理念のもと、2017年から小学校訪問を行っています。 甲浦小