ハロウィンは子どもや若者が仮装をして盛り上がるイベント？いえいえ、大人だってハロウィンを楽しみましょう。高級ホテルでアフタヌーンティーなんてどう？東京エリアで10月31日までハロウィンテーマのアフタヌーンティーを行っているホテルを6つピックアップしました。 東京タワーの足元におばけたちが集う20周年記念パーティー / ザ・プリンス パークタワー東京