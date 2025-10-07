20年越しの復活愛を実らせるも、わずか2年で離婚となったジェニファー・ロペスとベン・アフレックが、ジェニファー主演、ベンが製作総指揮を務めるミュージカル映画『Kiss of the Spider Woman（原題）』のプレミアで2ショットを披露した。【写真】久々2ショットで笑顔を見せるジェニファー・ロペス＆ベン・アフレックPeopleによると、現地時間10月6日、ニューヨークで『Kiss of the Spider Woman（原題）』のプレミアイベント