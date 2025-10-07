東京ディズニーランドのファンタジーランドにある「トルバドールタバン」「トルバドールタバン」では、2025年11月1日から12月25日までの期間限定で、“ディズニー・クリスマス2025”のスペシャルカクテルが登場します。フルーツの果肉感が楽しめる、色鮮やかな一杯です。 トルバドールタバン「スパークリングカクテル（ラズベリーリキュール＆パイナップル）」  価格：830円販売期間：2025年11月1日〜2025年12月25