へいわこどもクリニック高松市栗林町 厚生労働省は3日、インフルエンザが全国的な流行シーズンに入ったと発表しました。2024年より1カ月ほど早い流行期入りで、香川県の医療機関でも感染対策などを呼び掛けています。 例年12月から3月にかけて流行するインフルエンザ。2025年は全国ですでに感染が広がり、早くも「流行入りした」と見られています。 9月の1週間ごとに記録した全国の1医療機関当たりの患者