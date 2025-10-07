女優の米倉涼子（50）がイベントを相次いで"ドタキャン"し、ファンから心配の声が寄せられている。公式Instagramアカウントも8月19日の投稿を最後に更新がストップしている状態だ。【写真】変装して歩く米倉涼子。外国人恋人・ゴンサロ氏と密着して踊る姿なども近年の米倉は、さまざまな面から働き方に大きな変化が生じていた。2019年に「低髄液圧症候群」を患っていることを公表。2022年にはドクターストップがかかり、心血を