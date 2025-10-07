東京ディズニーランドのアドベンチャーランドにある、ロマンティックな雰囲気が魅力の「ブルーバイユー・レストラン」「ブルーバイユー・レストラン」では、2025年11月1日から12月25日までの期間限定で、“ディズニー・クリスマス2025”のスペシャルドリンク2種が登場します。混ぜるとキラキラが舞う、クリスマスの特別なディナーにぴったりのドリンクです。 ブルーバイユー・レストラン“ディズニー・クリスマス2025”スペシ