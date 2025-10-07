◆国民スポーツ大会・サッカー競技▽少年男子３位決定戦石川２―１愛媛（７日、滋賀ビッグレイク）３位決定戦で石川県選抜が愛媛を２―１で下して銅メダルに輝いた。石川は後半２分に相手のオウンゴールで先制すると、同１５分にＰＫで加点。アディショナルタイムに失点したが、１点差で逃げ切った。「３位と４位は違う。勝って終わろう、という話を選手にしていました」と木戸口肇監督。２０１８年に準優勝して以来のメダル