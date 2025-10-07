東京ディズニーランドのウエスタンランドにある「プラザパビリオン・レストラン」「プラザパビリオン・レストラン」では、2025年11月1日から12月25日までの期間限定で、“ディズニー・クリスマス2025”のホットチョコカクテル（コーヒーリキュール）が登場します。寒い季節のパークで、心も体も温まる大人向けのホットドリンクです。 プラザパビリオン・レストラン「ホットチョコカクテル（コーヒーリキュール）」 &#160