キノコ採りで遭難です。松本市で６日からひとりでキノコ採りに出かけていた82歳の男性の行方が分からなくなっていましたが、男性は７日昼前、山の中で救助されました。男性はろっ骨を折る大けがで、滑落したとみられています。救助されたのは、松本市に住む82歳の男性です。警察によりますと男性は６日午前6時ごろ、「キノコ採りに行ってくる」と家族に伝え、ひとりで松本市波田の山林に向かいましたが、午後10時すぎになっても帰