◇MLB ブリュワーズ7-3カブス(日本時間7日、アメリカンファミリー・フィールド)カブスの鈴木誠也選手が地区シリーズ第2戦のブリュワーズ戦の初回、特大3ランホームランを記録。しかし、チームは逆転負けで連敗を喫し、リーグ優勝決定シリーズ進出には崖っぷちとなりました。鈴木選手は「4番・ライト」でスタメン出場。1アウト1、2塁で迎えた初回、真ん中高めに入ったチェンジアップを振り抜き、左中間へ豪快な3ランホームラン。飛