前橋市の駐車場で決闘をしたとして、17歳の少年と19歳の男が逮捕されました。決闘の疑いで逮捕されたのは、群馬県内の公立高校に通う前橋市の17歳の少年と、自称・前橋市内の建設関係会社に勤める19歳の男です。警察によりますと、2人は今年7月28日夜、前橋市の駐車場で素手で殴り合う決闘をした疑いがもたれています。通行人から「若い男10人くらいがもめていて、馬乗りになっている」と110番通報があり、警察が駆けつけたところ