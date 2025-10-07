『9割の経営者が気づいていない！？売上よりも重要な〇〇を教えます！』にて、脱・税理士の菅原氏が「業種別1人当たり売上高」の盲点と、経営が本当に見るべき指標を断定口調で切り込んだ。 冒頭で菅原氏は、「固定費が動けば損益分岐点売上高も動く。ややこしい話は捨てて、人数×1,000万の粗利益を稼げばいい」と述べ、視聴者から寄せられた「業種別で社員1人当たりの損益分岐点は？」という問いに応えつつ、「1人当たりの売