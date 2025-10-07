手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、動画「冷え性改善！手をもむだけで、免疫力と体温を上げる方法【温活】」を公開した。動画内では「手足が冷える方の原因はストレス」と述べ、日常の中で手軽に行える「手もみセラピー」による冷え性ケアの方法を紹介している。 音琶氏自身も冷え性に悩んできた経験を持ち、「お腹や太ももが冷たくなったり、むくみやすい体質」と語る。その上で「むくみによる冷えも一緒に整えられる」と