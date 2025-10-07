日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはイングランド代表MFアダム・ウォートン（21）に新契約を準備するようだ。英『Daily Mail』が報じている。2024年冬にブラックバーンからパレスに加入したウォートン。プレミアリーグ初挑戦だったにも関わらず、パレスに加入して以降、ウォートンの評価は上がり続けており、1800万ポンドで獲得した同選手は今では7500万ポンドほどの価値があると考えられているようだ。昨シーズンは