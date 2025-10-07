MBS／TBS系「スーパーアニメイズムTURBO」枠にて放送中のTVアニメ『永久のユウグレ』第2話「終末の過ぎた北の地で」のあらすじと先行場面カット、スタッフ情報が公開された。 参考：TVアニメ『永久のユウグレ』ノンクレジットオープニング映像公開Blu-rayの発売も決定 本作は、P.A.WORKSによるオリジナル本格ラブストーリー。舞台となるのは、AIの技術が発展した未来の世界。物語は、最愛の